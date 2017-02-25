布達佩斯女網賽》暌違2年 謝淑薇雙打爭冠

謝淑薇（左）和喬治亞搭檔卡拉希尼科娃順利闖進冠軍戰。（取自謝淑薇臉書）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕謝淑薇和喬治亞搭檔卡拉希尼科娃聯手在布達佩斯女網賽再下一城，昨她們僅用了1小時就以兩個6：2輕鬆解決塞爾維亞組合克魯妮琪／史托雅諾薇琪，挺進冠軍戰。

謝淑薇／卡拉希尼科娃組成「台喬聯軍」，4強戰首盤就在1、3局兩度破發，4：0強勢開局，第6局雖遭遇亂流，發球局被對手搶下，但第7局立刻回穩反破，輕鬆拿下首盤。

次盤台喬聯軍仍維持火燙手感，首局就成功破發，儘管克魯妮琪／史托雅諾薇琪全力反撲，第4局追成2：2平手，但謝淑薇／卡拉希尼科娃立即回穩，連下4局，今年首度闖進雙打決賽。

近期和網球協會鬧得滿城風雨的謝淑薇，總算將專注力放在球場上，暌違兩年再度闖進WTA賽事的雙打決賽，週日將和頭號種子莎法洛娃（捷克）／芭波絲（匈牙利）爭奪金盃。