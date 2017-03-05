經典賽》「守備一般打擊不強」台灣隊被唱衰

灣隊今熱身賽將派出旅日投手宋家豪（前）先發。（資料照，記者羅志朋攝）

熱身賽最終戰 今宋家豪先發

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕2017年第4屆世界棒球經典賽明天點燃戰火，台灣隊在休息一天後，今天下午1點還有一場公辦熱身賽要打，由旅日投手宋家豪先發迎戰韓職二軍警察廳隊，為後天正式比賽首戰對以色列做最後調整。

宋家豪並未投入台灣隊前半段集訓，先隨母隊樂天春訓，直到2月底才到日本神戶與國家隊會合。熱身賽期間宋家豪總計投3.2局被敲2安、未失分，另飆4K，教練團設定他為先發投手人選。

對於今天先發，宋家豪表示，投球局數和用球數都未知，自己不會特別去想，就盡量調整狀況，全力以赴；對於高尺巨蛋場地，他認為投手丘偏美式，土質較硬，適應不成問題。

前天台灣隊和警察廳4：4握手言和，此役未登板的投手包括潘威倫、王鏡銘、陳韻文、羅國華、蔡明晉、林晨樺，今天都可望上場投球，讓教練團觀察臨場狀況。

警察廳總教練柳承安認為守備是台灣隊的罩門。圖為台灣隊日前進行守備練習。（資料照，記者羅志朋攝）

警察廳總教練柳承安，過去曾3度帶韓職聯隊來台打冬盟，對台灣球員頗熟悉，柳承安表示，台灣隊守備和以色列一樣，水準一般，守備或許是台灣隊罩門，他建議南韓可以針對這一點適度「攻擊」。

台灣隊擁有林智勝、蔣智賢、林益全、高國輝等強打，不過柳承安認為，過去台灣打者擁有強力power，但現在感覺不出有這樣的特色，打線確實不強，他強調，「台灣隊整體實力較弱，在A組被淘汰的可能性最高。」

陳冠宇難纏 警察廳教頭盛讚

柳承安說，江少慶、陳冠宇、郭俊麟都是很好的投手，特別是陳冠宇，球的尾勁非常好，實際交手要對付他，真的非常難纏，只是從旁邊看他投球，就能聽到球像颳風一樣有尾勁，是「危險人物」，對南韓只要有2至3名這樣的好投手登板，勢必陷入苦戰。

警察廳總教練柳承安認為投手陳冠宇（見圖）非常難纏，是「危險人物」。（資料照，記者廖耀東攝）