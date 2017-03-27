詹皓晴得意邁阿密 女雙開胡

詹皓晴首戰開胡後，在臉書開心PO文，為自己第2戰加油。 （取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕號稱第五大滿貫的美國邁阿密網賽，芳齡23的詹皓晴不讓成名大姊詹詠然專美於前，天助自助跟著開胡晉女雙16強。

本站女雙32籤，小詹首度與地主阿塔沃合拍，第7種子「台美聯軍」首戰澳洲史托瑟／中國張帥先馳得盤，7：6（7：4）、1：2領先時，張帥胃痛不適退賽，讓詹皓晴組合提前取勝，次輪遭遇上週才組軍的俄國庫茲涅索娃／法國米拉丹諾維琪，勢必有場硬仗。至於第5種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲得與澳洲巴蒂／黛拉奎爭8強門票。

昨日詹皓晴／阿塔沃與「澳中配」開賽上演互破大戰，雖然阿塔沃錯失盤末點，搶7拉鋸時「台美聯軍」強攻突破，逼得史托瑟接連失誤，首盤驚險到手。次盤雙方再度互破，輪詹皓晴發球時當地下大雨，賽事被迫暫停，張帥也放棄再戰，讓小詹與戰友收到贏球大禮。

盧彥勳背傷 無緣32強

男單方面，「寶島一哥」盧彥勳第2輪因背傷陷入苦戰，0：6、3：6不敵人氣正旺的德國16種子小茲維瑞夫，無緣32強，也讓日耳曼小鮮肉回報去年多倫多名人賽輸球之仇。