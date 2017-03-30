放送平台多 球評：退役球員受惠

愛爾達電視主播吳昇府（左）與球評鄭景益（右）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣這幾年各國職棒轉播頻道和場數都增加，球評需求量大，百家爭鳴，球評鄭景益認為是好事，未來退役職棒球員也有更多出路。

鄭景益擁有多年職棒球員和教練資歷，2008年底離開職棒圈，隔年進入北市工務局上班，長期擔任愛爾達和緯來體育台兼職球評。

鄭景益表示，這幾年職棒轉播平台多元化，退役職棒球員有更多機會可以播球，若成為固定電視台專職球評，球季期間1個月播個15場，非球季播業餘比賽，平均1個月10場，年收入很可觀。

國內外職棒轉播場次增加，球評需求量雖增多，不過鄭景益認為，球評競爭愈來愈激烈，「球員當球評優勢在於了解技術和場上狀況，但現在球迷愈來愈挑，播球必須幽默、專業、好口條，資訊還須不斷更新。」

鄭景益以自身為例，他說，也許播中職他還能勝任，但對大聯盟和日職不熟悉，還不如沒打過職棒的「素人球評」曾文誠和袁定文來得專業。

另一球評黃忠義則表示，以前他當球員時，中職只有一家電視台轉播，現在多了很多轉播平台，球員真的很幸福，他笑說，「這樣是好事啊，職棒永續發展，我們才有工作。」