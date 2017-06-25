球后時代第3敗 小戴澳羽四強止步

戴資穎於澳洲羽超賽四強止步。（BadmintonPhoto提供）

台北羽球賽 尋求衛冕

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在澳洲羽球超級賽四強戰，面對日本好手山口茜，終場以19：21、12：21吞敗，無緣爭冠，她即將回到台灣，預計參加27日登場的台北羽球公開賽，尋求衛冕。

戴資穎面對世界排名第5的山口茜，過去兩人對戰7次，小戴握有4勝，上回交手，小戴在今年亞錦賽冠軍戰鏖戰3局勝出。

感冒尚未痊癒的戴資穎與山口茜首局陷入拉鋸，小戴錯過機會，一度追到19平手，連掉兩分，首局拱手讓人；次局小戴出界球偏多，讓山口茜趁機拉開差距。小戴吞下球后時代的第3場敗仗，分別是去年羽超年終賽預賽不敵成池鉉、前週印尼賽八強敗給泰國金達蓬與昨役。

結束澳洲羽超賽後，戴資穎將回到台灣，預計參加台北羽球公開賽，台北賽緊接著印尼、澳洲兩場羽超賽，國外名將報名並不踴躍，除了本國選手，男女單打世界前十好手都缺席。

男雙涵／堯創合作佳績

男雙楊博涵／盧敬堯驚奇之旅昨畫下句點，兩人四強戰以15：21、15：21敗給世界第5的日本嘉村健士／園田啟悟，但仍創下兩人合作以來最佳成績，兩人返台後，將以男雙第3種子身分參加台北賽。

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