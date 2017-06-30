主優幸福滋味 小天最難忘打敗「超級丹」

台灣一哥周天成直落二挺進台北羽球公開賽男單8強。

（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣一哥周天成與「羽球王子」王子維昨都闖進台北羽球公開賽男單8強，僅許仁豪遭淘汰，對長年在外征戰的3人而言，每年能回自家場地享受台灣球迷給予的掌聲是件幸福事，也各自分享在台北賽印象最深刻的戰役。

男單順抵8強 王子維也晉級

周天成以21：14、21：12拍落朱漢晝，續朝衛冕之路邁進，但他說：「一場一場來，把每場比賽都準備好比較重要，按照原本節奏走。」他今天將碰上林祐賢，雙方僅在2012年加拿大公開賽交過手，由小天獲勝。

周天成2007年初次登上台北賽，至今共3度打進決賽，去年才首嚐冠軍滋味，印象最深的是2015年4強打敗「超級丹」林丹及去年打敗中國喬斌稱王。

王子維以21：15、21：6拍落老將薛軒億，今對手是泰國蘇龐盂，雙方過去交手2次，各取1勝，王子維表示，「這場比賽會是場硬仗，對手的攻擊能力很強，我還是得謹慎一點。」

王子維在台北賽最佳成績為2013年4強，他說：「那年我才18歲，也是打得最好的一屆，結果4強遇上現任球王南韓孫完虎被慘電，當然印象最深刻。」

許仁豪昨以17：21、17：21敗給馬來西亞劉國倫，無緣追平2013年4強佳績，不過，那年8強力退丹麥好手亞塞爾森，至今仍記憶猶新，他笑說：「亞塞爾森現在是世界前5，現在想起來，當時能打敗他確實是不錯的回憶。」

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