大王盼他追 朱育賢雙響

Lamigo朱育賢昨敲雙響砲，與學弟王柏融的全壘打之爭拉近到5支。（記者陳志曲攝）

23轟vs.28轟 朱：超越柏融

〔記者郭羿婕／桃園報導〕前晚逼獅隊讓出下半季龍頭，篡位的桃猿昨又靠朱育賢生涯第4次單場雙響，以7：3取得對戰3連勝，坐穩首位，也讓朱育賢和隊友王柏融的「全壘打大賽」拉近差距。

朱育賢單場2安都是紅不讓、包辦4打點，3局下先對獅隊洋投麥克爾敲3分砲，6局下以陽春彈狙擊王鏡銘，本季推進到23轟，再度獲選單場MVP。

朱育賢超越21轟的兄弟蔣智賢、張志豪，僅次於28轟的王柏融，兩人不僅是文化大學學長、學弟，全壘打也互相較量，朱育賢笑說：「目標就是先超越柏融，這是我的最大動力，還差5支，繼續努力！」

朱育賢說，之前就跟王柏融良性競爭、互相鼓勵，「他之前打那麼多支，都會跟我說『快點追上來』，不然他都沒動力，現在給他壓力，他要有點壓力才會越打越好。」

王柏融昨4支0、吞3K，打擊率跌破4成。（記者陳志曲攝）

王柏融跌破4成打擊率

王柏融單場4支0、吞3K，打擊率降至3成99，但仍以28轟、154安、86打點暫居三冠王。猿隊總教練洪一中說：「柏融感覺有點小低潮，他跟打擊教練會處理，不會太擔心。」

朱育賢連22場上壘、連15場安打、連2場開轟，去年新人年量產15轟，他認為今年有進步就是好事，希望繼續維持手感，助隊奪冠，「照自己節奏把每場球打好，將貢獻度最大化。」

獅隊4連敗，猿隊領先2場勝差，但洪總說，不會因此覺得下半季更篤定，「我們壓力更大，其實更不好打，我是平常心看待。」

王溢正上週跳過先發，昨投5局挨5安、失2分，飆出6K，收下本季第8勝。

統一陳傑憲昨因傷休養，打擊率維持在4成06，聯盟唯一四割男。