台灣新紀錄「胡」了 5傑同登大聯盟

王維中（資料照）

〔記者郭羿婕／台北報導〕光芒投手胡智為昨接獲重返大聯盟的喜訊，加上9月擴編後依序升上來的王維中、林子偉、曾仁和，及傷後復出的陳偉殷，5人寫下最多台將同時在大聯盟的里程碑，改寫原紀錄的4人。

林子偉（資料照）

胡智為再度升 最快明登板

曾仁和（資料照）

胡智為昨於3A封王戰中繼1局失1分，與隊友聯手以5：3擊敗紅雀3A，為所屬光芒3A贏得年度總冠軍後，光芒隨即宣布從3A拉上胡智為、內野手羅柏森，並將左投塞德諾移出60天傷兵名單。

胡智為（資料照）

光芒昨、今天在主場迎戰來訪的小熊，明起展開8天7戰客場之旅，先後作客金鶯、洋基，胡智為今天直接飛往巴爾的摩等待與球隊會合，無緣與首度隨隊出征的小熊投手曾仁和碰頭。

陳偉殷（資料照）

胡智為是繼陳偉殷後，本季第2位登上大聯盟的台灣球員，雖9月擴編至今才又盼到機會，但他心情很穩定，清楚球隊安排，先幫3A奪冠再繼續大聯盟之旅，自己也很開心，最快明對金鶯就能登板。

旅美５虎將同在大聯盟

這也是胡智為自8月25日後本季第6度上大聯盟，但上回1球都沒丟，因此前次上場已是6月11日。4月底初登大聯盟後，胡智為在大聯盟只投4場、8局失2分（1責失），吞1敗，但防禦率僅1.13，展現壓制力。

儘管今無望「胡曾會」，但小熊明天將作客密爾瓦基與釀酒人打4連戰，同經紀公司的曾仁和、王維中可望碰面，有機會同場出賽，將是繼王維中、陳偉殷相會後，季賽結束前唯一台將會面。

王維中曾仁和 明同場聚首

小熊上週將蒙哥馬利移到牛棚，給曾仁和初登板機會，蒙哥馬利昨返先發，6局僅挨1安、失1分，領軍以2：1抱回7連勝，小熊仍居國聯中區龍頭，分區封王魔術數字降為9，但只領先釀酒人3.5場勝差。紅襪也在延長賽11局以1：0逼退金鶯，美聯季後賽魔術數字減至2。