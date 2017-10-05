NBA》籃網熱身賽開胡 雷鬼辮「豪」搶眼

頂著「雷鬼辮」新髮型登場的林書豪（中），在熱身賽首度與新同學D.羅素連線，合砍27分。（今日美國）

連線D.羅素 兩人合攻27分

〔記者粘藐云／綜合報導〕上季墊底的籃網，今夏積極補強試圖打出新氣象，昨熱身賽首戰碰上尼克，也是新同學D.羅素和林書豪連線的首秀，兩人合力攻下27分，終場籃網以115：107獲勝。

D.羅素昨繳出19分4助攻、林書豪貢獻8分3助攻3籃板，對於未來兩人搭配，林書豪認為自己非純控球或純得分後衛，不管打哪個位置都可行，也相信D.羅素和他一樣能勝任兩個角色。D.羅素則說：「我們一起在場上時可執行某些事情，但就算另一人不在也無妨，隊友會適時挺身而出，大家能保有一定平衡。」

上半場打完籃網僅以2分小幅領先，第3節火力持續加溫，打出34：21攻勢奠定勝基，雖然第4節後半，尼克企圖逆轉頹勢，將落後縮小至5分差，最終仍以落敗收場。「甜瓜」安東尼離隊後，尼克由波辛傑斯、小哈達威扛起攻擊重心，兩人此役分別拿下15分5籃板、17分7籃板。

豪神新髮型 學習不同文化

昨林書豪頂著新髮型「雷鬼辮」登場，吸睛度破表，他同時在《球員論壇》中撰寫長文，解釋新髮型背後的意義，他表示起初對於雷鬼辮造型有些疑慮，擔心會扭曲黑人文化，並把想法告訴非裔籃網工作人員，最後獲得善意回應，「如果你沒輕蔑其他文化的意思，那也是學習不同文化的好機會。」

林書豪強調，他希望在紛亂的社會中，大家能夠有同理心，願意溝通減少批判。