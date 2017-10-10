裙襬搖搖焦點球星》天才少女高寶璟 力拚重返榮耀

（資料照，法新社）

在南韓柳蕭然和泰國艾莉雅陸續登上世界球后寶座之前，紐西蘭高寶璟獨霸一方，她曾連續85週站在世界排名第一。從15歲贏得CN加拿大女子公開賽冠軍後，高寶璟已在LPGA拿到14座冠軍，包括2場女子大賽，「天才少女」的稱號其來有自。

從2014年起，高寶璟3年內在LPGA拿到12座冠軍盃，8場名列第2，11場第3名，還有18場打進前10名，幾乎只要出場就有機會問鼎冠軍。

LPGA巡迴賽 3年奪12冠

進入2017年的高寶璟，周遭的人事物改變了許多，場上實戰結果當然無法跟前面3年相比較，今年冠軍還未開張。不過，她已有兩場打到第2名，上個月在法國的Evian錦標賽，3個回合都是6字頭桿數，最後並列第3，整體感覺都比6、7月時更進入競爭的狀態。

高寶璟與台灣及裙襬搖搖球隊的緣份匪淺，早在2012年還是業餘球員時，她就受邀來台參加裙襬搖搖世界女子名人賽的業餘菁英逐洞賽。隨後她在2013年轉入職業，再次來台參加裙襬搖搖世界女子名人賽，最後1回合上演逆轉秀，寫下職業生涯首勝。

2014年裙襬搖搖基金會跨過太平洋，開始在舊金山舉辦LPGA賽事，高寶璟連續兩年在這場比賽從裙襬搖搖會長王政松手裡接過冠軍盤，等於連3年贏得裙襬搖搖舉辦的賽事冠軍。

今年比賽下週即將在美麗華球場舉行，高寶璟曾經是2015年的冠軍，主辦單位又是裙襬搖搖，回到令她安心的賽事和充滿美好回憶的地方，有機會再次站上顛峰。（記者趙新天）