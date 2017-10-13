最多勝金冠軍 3土投救「猿」有功

桃猿王躍霖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰、黃照敦／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今年78勝1和41敗、勝率6成55，前晚奪下金冠軍，比起去年53勝3和64敗、勝率4成53的墊底成績，有長足進步，尤其多出25勝更屬不易，一舉創下單季中職最多勝紀錄。

桃猿林柏佑。（資料照，記者陳志曲攝）

中職上次出現囊括上、下半季冠軍的「金冠軍」，已得追溯到2006年的La new熊，難度可見一斑。猿隊今年戰績全面翻紅，從團隊投打成績比較，今年投優於打，投手群表現優異，平均每場少掉2.14分，史博威、道恩斯和賽格威三大洋投很關鍵，他們先發平均每場可投6.1局，合力包辦41勝，始終是媒體焦點。但牛棚負責7-9局要角王躍霖、林柏佑和陳禹勳表現都比去年更成熟、角色定位更清楚，是不能忽略他們「救猿」的貢獻。

桃猿陳禹勳。（資料照，記者林正堃攝）

牛棚回穩 洋投無後顧之憂

去年的桃猿隊投手戰力捉襟見肘，表現最穩定的陳禹勳中繼、救援兩頭跑，其他牛棚投手難有穩定表現。今年猿隊先發超猛、後援回穩專注，尤其王躍霖、林柏佑佔據中繼榜前2名，和守護神陳禹勳共組牛棚「救猿三人組」，才能讓洋投三本柱等先發群更無後顧之憂。

林柏佑說，前年以後援投手之姿拿到最佳進步獎，去年求好心切之下調整腳步過頭，導致整年起伏，甚至出現傷情，「今年最大的不同，是我更了解自己的身體狀況，知道如何維持，今年雖然不算投出好成績，但我要求自己保持穩定。」

去年防禦率高達6.16的王躍霖，今年降至3.43，並以19次中繼成功摘下中繼王，還因此入選亞冠賽台灣隊。他認為，今年定位明確，是投出成績關鍵，「整季投下來疲勞難免，但固定的角色較容易維持狀況。」

王躍霖、林柏佑 佔中繼榜前2

陳禹勳能破中職單季35救援紀錄，林柏佑、王躍霖輪流投7、8局的兩大中繼可謂影子功臣，兩人卻都認為，本季成功要歸功團隊，林柏佑說：「今年先發投手穩定、打線也都很強，我們牛棚投手成績也會好，全隊戰績自然更好。」

今年救「猿」成功，連帶個人成績也都名列前茅，並囊括多項投打個人獎項，目前為止獲得全面勝利。桃猿將稍事喘息幾天，養精蓄銳備戰28日的台灣大賽，若能奪回失去一年的總冠軍，將會是更「猿滿」的2017年球季。