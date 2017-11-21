亞冠賽震撼之旅 洪總「看見潛力」

陽岱鋼（右2）特別感謝聯盟後勤人員。（特派記者林正堃攝）

2年後再拚東奧資格賽

洪總對球員的努力仍表示讚許。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／東京—桃園報導〕亞冠賽台灣隊結束所有行程，昨晚6時許飛抵台灣，雖然面對日韓兩戰盡墨，但台灣棒球並非空手而回，由於這批第一代「台灣犬」球員年輕有潛力、求知慾高，若能從失敗中虛心學習，總教練洪一中和老大哥隊長陽岱鋼都看好他們的未來，在兩年後最重要的東京奧運資格賽捲土重來。

台灣隊昨晚搭乘華航班機返抵國門，球迷也到機場為台灣健兒接機。球員們神情略顯疲憊，飛機停妥後，機上廣播播出：「歡迎亞洲健兒返抵國門。」機上旅客也給予球員掌聲。

感受到球員求勝、求知慾

亞冠賽比賽宗旨是讓台、日、韓3國24歲以下或職棒年資3年內的球員，藉由互相切磋交流，都能成為2020東京奧運的國家隊主力，雖然台灣隊分別以0：1、2︰8敗給南韓和日本，但洪一中仍對球員的努力表達讚許。

洪總說，這次亞冠賽很高興能和這批年輕人一起參與，「很多人都是第一次踏上巨蛋，緊張難免。但從他們的態度，感覺得出強烈的求勝企圖心，只可惜事與願違。」

洪總鼓勵陣中球員，利用這兩場高強度比賽，知道自己的不足之處，之後再好好加油，未來還有2019年奧運資格賽，期望這些球員有更進步的表現。這兩場比賽的先發投手陳冠宇、林政賢表現都比預期好，洪總說：「兩人表現都不錯，只要再更有自信一點，相信會更好。」

陽岱鋼發文鼓勵小老弟

30歲的陽岱鋼是以外卡身分接受台灣隊徵召，從8日報到後，和小老弟們朝夕相處，前晚他在社群媒體發文鼓勵全隊，並點名每位球員，說出特點，還說：「2020年奧運靠你們了！謝謝你們給我一個這麼棒的2017。」

陽岱鋼說，經過這麼多天以來的相處，他認為這些學弟有各自的優點，「每個人都有不同的強項，對他們都印象深刻，當然也希望他們未來能夠更好、更進步，這樣才是最好的。」

陽岱鋼提到，南韓隊這次沒用外卡，未來恐怕更難對付，但台灣隊實力並未和他們差太多。對於學弟們需要加強之處，陽岱鋼也說：「大家都是職棒球員了，經過這次比賽，應該會更了解自己不足之處，相信未來他們會表現更好。」