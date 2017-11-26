中華奧會急改選 正副主席續任4年

2017/11/26 06:00

中華奧會昨進行執委會改選，包括主席林鴻道（中）在內的正、副主席都順利連任。（記者羅沛德攝）

舊理事選新主席 「需承擔社會觀感」

〔記者梁偉銘／台北報導〕中華奧會堅不暫緩第12屆執委會改選，包括林鴻道等正、副主席昨已順利連任，對此體育署表達尊重，也將持續與中華奧會合作，為台灣未來體育發展共同努力；署長林德福直言，這沒有違法，只是選擇問題，「至於社會觀感，中華奧會自己要去承擔。」

中華奧會改選幾經波折，先前國際奧會委員、中華奧會執委吳經國才呼籲，「國體法」通過後，中華奧會不應在國內各單項協會明年2月底完成改選前，以這些未改選的舊理事長來投票決定中華奧會主席，體育署也表態希望選舉暫緩。

只不過，中華奧會仍依預定時程改選，昨74位委員有66人出席，超過法定人數一半，吳經國則缺席；最後林鴻道挾65票續任未來4年主席，並宣佈2020年東京奧運金牌維持往例，仍由個人贊助1000萬台幣；至於張朝國、陳士魁、張煥禎、陳建平、廖裕輝與蔡賜爵等6位副主席也都連莊。

林德福表示，中華奧會過往沒有任何主管機關監督，就算改選沒違法，仍會引來外界負面觀感；如今「國體法」修正新增奧會專章，中華奧會得於12月20日前檢具會章、委員名冊及年會會議紀錄，向體育署申報許可登記，往後體育署才是奧會主管機關。

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