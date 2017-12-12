「台銀週」票房破萬 「達欣週」接棒搞演唱會

台銀主題週成功炒熱票房，4天共湧入1.2萬名觀眾。 （資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL本季首度實施主題週，上週由台銀打頭陣，4天共湧入1.2萬名觀眾入場，其中有台銀出賽的3天票房就佔了1萬，球場熱度遠勝過開幕週。籃協秘書長李一中表示，「台銀成功打響主題週第一炮，整體表現可打90分，足以做為未來6隊的標竿。」

台銀砸重本 打響第一炮

體育署本季補助各隊100萬做為主題週行銷基金，台銀全數投入行銷和宣傳，包括3天賽事自掏腰包購買8500張門票，成本就已達210萬；再加上聘請啦啦隊、抽智慧型手機、中場表演和場務等開銷，不惜砸重本，也讓首個主題週熱鬧滾滾。

台銀主題週雖僅拿下1勝2敗，但其中兩戰碰上奪冠大熱門達欣和富邦勇士，球員展現強烈的企圖心和拚勁，兩戰都僅以個位數差距落敗，跟上季判若兩隊。加上看板球星陳順詳於主題週完成生涯4000分里程碑，也讓活動更添話題性。

台銀主帥韋陳明相當肯定球團的用心，他表示，「球員有了球迷當後盾，鬥志明顯提升，把觀眾找回來是7隊的責任，也希望藉由主題週活動，培養更多忠實粉絲。」

台銀過去在票房、行銷都屬聯盟末段班，這次卻投入大量資源主辦主題週，李一中表示，「台銀這次將觸角延伸很廣，除了動員企業員工、職員外，連客戶也能享有看球優惠，對公司形象有正面提升。」

主題週活動將輪到衛冕軍達欣，球團已準備好接棒，預計將邀請胖卡美食，舉辦園遊會、簽名會；17日晚間，達欣還邀請知名本土樂團「玖壹壹」，在賽後舉行至少30分鐘現場演唱，期盼能將籃球熱延續下去。