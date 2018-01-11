陳冠宇專訪》「便當魔咒」破咒 成績不降反升

「便當魔咒」一向令羅德球員聞之色變，但球團為陳冠宇推出便當後，他的成績反而變更好。（陳冠宇提供）

說起羅德隊「便當魔咒」，日職球迷肯定不陌生，凡是羅德隊以球員名推出應援紀念便當，該球員總會剛好遭遇成績下滑、受傷等各種負運，漸漸成為「魔咒」。不過，去年7月球團為陳冠宇量身打造應援便當，他的成績卻不降反升，似乎成了少數全身而退的人。

羅德隊「便當魔咒」說法行之有年，去年球團分別幫陳冠宇、主力打者角中慎也、新人強投佐佐木千隼設計應援便當，角中竟在發售後不久就受傷下二軍，佐佐木則是發售後首先發就吞敗。

7月陳冠宇的黑胡椒牛肉便當推出時，他人還在二軍，但之後成績不降反升，8月12場登板雖吞1敗，但單月防禦率僅2.25，9月則進帳1勝、單月防禦率3.86，成績反較6、7月好。

陳冠宇笑稱自己不迷信，當時也沒拒絕球團，他說：「也不是每個人都能有應援便當，身為外籍選手，球團肯幫我做，該開心了。」陳冠宇透露，季初球團人員有做統計，詢問球員希望自己的應援便當菜色，由於喜歡吃粥，他填了「廣東粥」，但或許球團有其他考量，菜色改為後來的牛肉飯。

8、9月「逆勢」繳出不錯成績，陳冠宇笑問：「應援便當通常都1年限定，我這樣算破解了嗎？」他笑說，當時似乎沒有太多球迷討論，自己的想法則是平常心，「越去在意魔咒，反而越會被影響，但總不能當成是投不好的理由，還是把該做的做足，就不會去擔心，反而球隊的噱頭，很樂意接受。」（記者林宥辰）