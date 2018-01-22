哈羅連線 斷勇士客場14連勝

火箭哈登（左）最後1分鐘投進致勝3分球，中斷勇士客場14連勝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部雙雄勇士、火箭昨正面交鋒，「哈羅連線」哈登、保羅合砍55分，力壓勇士四巨頭，終場以116：108獲勝，也斬斷勇士近期4連勝、客場14連勝，本季3度交手取得2勝1敗優勢。

保羅砍下全場最高33分、11籃板，火箭在他的帶領下，打出亮眼開局，不過勇士在後兩節找回外線手感，決勝節一度超車，歷經一番苦戰後，火箭才收下勝利，哈登說：「過去4年，他們一直都是冠軍層級的球隊，而這也是我們積極追求的目標。」

昨傷癒復出的第2戰，哈登拿下22分、8助攻，並在最後1分鐘投進致勝3分球，卡培拉挹注18分，根據統計，保羅、哈登及卡培拉3人同時登場，火箭戰績為17勝0敗，成了球隊的勝利方程式。

勇士團隊命中率48.8%，優於火箭的47.1%，但出現19次失誤，讓對手有機可乘，主帥柯爾更說出重話：「我們不配贏球，有太多犯規和失誤，但失誤明明是可以控制的。」杜蘭特繳全隊最高26分、7籃板，D.格林21分次之，柯瑞19分、8助攻，但K.湯普森手感冰冷，11投僅3中拿下8分，輸球責任柯瑞一肩扛起，他說：「最後幾次轉換進攻，我沒正確判斷場上情勢，我得為此負責。」

勇士輸球後，客場14連勝也畫下句點，無緣隊史新猷，而前次勇士在客場輸球已是去年11月23日，當時不敵雷霆。