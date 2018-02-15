爬桿子「搶電」 極品男排文武雙全

台電男排的豐功偉業全都珍藏在這個櫃子裡。

記者林岳甫／專題報導

國內排壇常勝軍台電男子排球隊，在第13年企業聯賽戰績依舊長紅，帶著23連勝邁入農曆新年，教練、球員趁農曆年前聚餐，宣示要在狗年締造企排4連霸，陣中每人不只在場上擁有豪情壯志，脫下戰袍的他們，平時工作也不馬虎，皆具備爬電線桿及颱風天冒雨搶修電力的好身手。

台電眾將私下感情都很好，尚未娶老婆的球員得住在屏東萬丹宿舍，至於已有家室的隊友除了比賽、練球及工作能見面外，全隊還會在每個月固定進行餐敘，集結一起坐下來飽餐一頓，讓大夥感情變得更緊密。

這回球隊帶著極佳戰績邁入農曆新年，帶著喜悅的心情在年假前夕吃頓團圓飯，球員都很關心能否在過年期間多放幾天假，執行教練李世家表示，本屆企排開戰時間距離年後太近，只好硬著頭皮縮短球員年假，得提前歸隊專心備戰，以締造連霸為主要目標。

台電球員不只得在排球場上爭取佳績，他們更具備專業電力相關的技術證照，領隊同時也是屏東區區處長胡忠興，對球員工作能力讚譽有加，並強調他們都是「能文能武」奇才。

胡忠興透露，前年莫蘭蒂颱風肆虐南台灣時，球員幾乎都穿著雨衣，在外幫忙搶修屏東當地電力，且能力絲毫不輸一般職員，他笑說，「我想球員人高馬大，爬電線桿真的比一般人還快。」