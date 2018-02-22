達比修魔幻25球 熊醉了

達比修有昨天首度擔任實戰打擊練習的投手。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕去年才在季後賽交手，小熊對達比修有的球路不算太陌生，不過，昨天欣賞達比修首度擔任實戰打擊練習的投手，依然驚豔，曾砲轟他的史瓦伯驚嘆：「天啊！」為達比修牛棚練投接捕的主戰捕手康崔拉斯，也以「瘋狂」形容。

達比修昨投25球，隊友都想看看他的能耐，練習過程僅康崔拉斯揮棒；去年國聯冠軍戰，史瓦伯對當時效力道奇的達比修敲全壘打，昨看了5球未揮擊，達比修笑說：「假如他出棒，搞不好會越過全壘打牆。」

康崔拉斯接了達比修的球，讚不絕口，「球的尾勁、變化球和直球的控球都很好，他好瘋狂。」面對有七彩變化球的達比修，康崔拉斯的搭檔將很關鍵，他也說，會先搞清楚達比修的眾多球種。

達比修一週前才以6年1.26億美元（約台幣37.18億元）長約落腳小熊，很快融入新環境，他說，大家都非常友善，很自然就能適應球隊。教頭梅登也很滿意達比修的狀況，「他的感覺很好，出手俐落且充滿自信。」

達比修與曾仁和也是小熊大聯盟春訓僅有的亞洲選手，之前則有川崎宗則、上原浩治等人加盟，當被問到是否有隊友想學日文？達比修笑說：「沒有，應該是川崎害的。」

天使球場微調 大谷受惠

另外，天使昨宣布將降低主場天使球場的右外野全壘打牆高度，被視為是「造福」左打的大谷翔平。