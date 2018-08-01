譚傑龍、陳范柏彥 組U18亞青男籃新雙塔

2018年亞洲U18青年籃球錦標賽台灣代表隊昨舉行授旗典禮。（記者黃耀徵攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2018年亞洲U18青年籃球錦標賽8月5日將於泰國開戰，台灣隊昨舉行授旗典禮。主帥黃萬隆表示，球員來自各隊，必須在短時間內整合，要求選手從防守做起，利用嚴防，製造反快攻的機會，也期盼球員能穩紮穩打，不要太有壓力。

U18男籃總教練黃萬隆。（記者黃耀徵攝）

要求嚴防 製造反快攻

台灣隊上屆拿下5勝3敗，以第六名作收。今年捲土重來，集結國內菁英，其中最受期待的則是混血中鋒譚傑龍與陳范柏彥組成的「新雙塔」。黃萬隆說，兩人經驗與球技都是球隊最佳，戰術將圍繞兩人設計，是全隊攻守核心。

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205公分譚傑龍是台灣中鋒的希望，日前才入選成人國家培訓隊，也是陣中唯一兩度參與U18。他表示，加入國家隊收穫滿滿，無論戰術跑位、進攻手段都有大幅進步，期望能將所學傳承給學弟。

混血中鋒譚傑龍是本屆陣中「老將」之一。（記者黃耀徵攝）

陳范柏彥轉型前鋒

陳范柏彥是能仁家商主力中鋒，但身高193公分在國際賽相對劣勢，經黃萬隆安排，轉型成前鋒。他坦言，角色變換仍在適應，投籃時機和進攻腳步都在學習，譚傑龍給他很多建議，彼此默契漸入佳境，時常會傳小球，互相單擋、掩護。

U18男籃魏嘉豪。（記者黃耀徵攝）

早餐會教戰 記憶深刻

黃萬隆執教經驗豐富，與球員的早餐「約會」，讓譚傑龍印象深刻，他說：「教練會約我們吃早餐，然後討論戰術，加速我記憶如何跑位和進攻，受益良多。」

U18男籃林正。（記者黃耀徵攝）

黃萬隆則笑說，其實沒有特意要約，只是利用時間跟球員溝通，時間很寶貴。

U18男籃林勵。（記者黃耀徵攝）