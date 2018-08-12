鑼總頭錘主審 又是同一人遭頂撞

悍將總教練陳連宏（左）用身體頂撞撞主審江春緯（中），被判出場。（記者陳志曲攝）

悍將投手教練郭勇志（中）用腳踢本壘板以示抗議。（記者陳志曲攝）

悍將郭泓志（左）不滿好球帶開罵主審，被驅逐出場。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕中職昨發生本季最嚴重的驅逐出場事件，不滿主審江春緯好球帶而衝進場內抗議的富邦悍將總教練陳連宏、投手教練郭勇志，與用「F」開頭單字「問候」主審的投手郭泓志，相繼遭到驅逐出場。

悍將打完5局以3：9落後，郭泓志於6局上1出局唐肇廷打擊時接替投球，1好1壞後不滿第3球未獲青睞，衝下投手丘用「F」開頭單字「問候」主審，陳連宏、郭勇志相繼衝進場內，悍將全隊清空板凳，陳連宏先用頭錘再用胸頂主審，郭勇志出腳踢本壘板，先後被趕出場。

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眼看比賽要恢復進行，郭泓志準備續投，卻被三壘審王俊宏以手勢示意請下投手丘，郭泓志確定自己也被趕出場，走回休息區後邊大吼邊摔手套發洩情緒，悍將在王俊宏催促下換賴鴻誠接替投球。根據聯盟規定，被趕出場者至少處以新台幣1萬元罰款，情節較重者將加重至更高罰金及禁賽之處分。

主審江春緯比較著名的判決，包括2008年4月4日，已被驅逐出場的林智勝不滿他的判決，從休息室衝出把擔任一壘審的他撞倒在地，以及2016年4月16日，陳俊秀質疑好壞球判決被驅逐出場，用胸部去頂撞擔任主審的他。

陳連宏指出，以前在獅隊看過郭泓志一次爆氣，但那是對自己救援失敗自責而生氣，這場主審的好球帶常常不固定，對兩隊同樣位置卻有不同的判定，「我們其實已經累積很久了，裁判對好壞球的判決應該是要公平一點，兩隊都一樣就好。」