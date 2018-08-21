「比價」潛規則 古林牽動狀元身價

悍將捕手狀元戴培峰有機會挑戰獅隊前年狀元蘇智傑的560萬，成為中職史上簽約金最高的野手。（資料照，記者黃志源攝）

在今年榜眼古林睿煬的簽約金出爐後，狀元戴培峰的身價也將揭曉，且在經過「比價」等各隊默契之下，狀元身價勢必高過榜眼，他將有機會挑戰中職史上最高野手簽約金紀錄。

中職四隊和新秀談約存在一種潛規則，是相互存在的默契，就是儘管表面不說，但私下會打探、比較彼此的價碼，也會儘量避免後一輪簽約金超越前一輪的情況。就像儘管其他3隊都趕在獅隊之前，陸續公布選秀球員合約，但富邦悍將和桃猿遲遲未和第1指名球員達成共識，圈內人士就說：「他們是在等古林的價碼出來。」

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獅隊前年狀元蘇智傑的簽約金達560萬。（資料照，記者林正堃攝）

戴培峰挑戰蘇智傑紀錄

古林的簽約金多少？就成為今年第一輪的談約指標，也對「狀元身價」的牽動最為明顯，因為不管如何，狀元簽約金不會低於榜眼，就是各隊不必明說的默契。若以去年選秀第一輪簽約金來看，就會很明顯看出簽約金額依順位遞減的工整情況，從桃猿狀元廖健富的555萬、獅隊榜眼陳重羽的540萬，再到兄弟岳東華的520萬及悍將楊晉豪的510萬。

桃猿第1指名選進的投手翁瑋均。（資料照，記者黃志源攝）

如今古林的簽約金已確定落在550萬，悍將捕手狀元戴培峰勢必超過這個價碼，他除了有機會超越去年捕手狀元廖健富，也有機會挑戰獅隊前年狀元蘇智傑的560萬，成為中職史上簽約金最高的野手。至於桃猿第1指名選進的投手翁瑋均，目前雙方雖仍有差距，但在古林價碼出來後，他也有機會跨過500萬，讓今年第1指名的3位新秀簽約金都站上500萬。（記者倪婉君）