39歲貝爾崔言退 失眠好幾夜

遊騎兵隊39歲老將貝爾崔決定結束21年棒球生涯。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕「是時候劃下句點了。」遊騎兵39歲老將貝爾崔，生涯21季戰功彪炳、擊出3166支安打、5屆三壘手金手套，今年球季結束後，在前晚透過個人社群宣布退休。

貝爾崔的生涯自道奇隊發跡，待過水手、紅襪，2011年起成為遊騎兵隊的主戰三壘手，且漸漸成為球隊的精神領袖。前天在退休聲明中，貝爾崔感謝球團、家人，他說：「經過慎重的考慮跟幾個失眠的夜晚，我決定從我最愛的棒球運動中退休。」

請繼續往下閱讀...

貝爾崔生涯繳出477轟、打擊率2成86，除了長年穩定的攻守成績，最為球迷津津樂道的，是他強力揮擊形成的「跪地全壘打」，還有痛恨被人摸頭的個人禁忌。

貝爾崔效力遊騎兵時期，游擊手安祖斯老愛「踩雷」，每當貝爾崔開轟回壘、或兩人合作守備時，安祖斯總愛偷襲貝爾崔的頭，看著貝爾崔火冒三丈的樣子哈哈大笑。

不過，面對前輩退休，安祖斯倒是一本正經：「帶領著整個休息室、自己還要每晚繳出好表現，從不是件容易事。但這幾年艾德里恩（貝爾崔）一直告訴我︰『我走了，就輪到你了，你就是那個領導者。』我的生涯有麥克（楊恩）和貝爾崔兩個好導師，是時候準備好接受挑戰了。」