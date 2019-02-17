籃球》杜克加拿大超新星發飆 隊史第四度大三元擊敗北卡

巴瑞特拿下杜克隊史第四次大三元。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美國大學籃球聯賽，「藍魔鬼」杜克今天三巨頭當中兩個巨頭發威，R.J.巴瑞特（RJ Barrett）拿下杜克隊史第四次大三元，以及威廉森（Zion Williamson）32分挹注下，以94：78擊敗北卡羅來納州立大學。

這場比賽上半場杜克就以48：40取得8分領下，下半場杜克再轟進46分，終場就以16分差擊敗北卡。杜克怪物威廉森上半場就拿到19分，全場拿下32分6籃板3抄截。而R.J.巴瑞特更猛，他全場拿下23分11籃板10助攻，更驚人的是他竟1次失誤都沒有。

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威廉森拿下32分。（今日美國）

而這場比賽三巨頭當中的瑞迪許（Cam Reddish）命中率不佳，他在三分線上7投僅1中，全場15投2中拿下9分7籃板4助攻，控球後衛瓊斯（Tre Jones）這場比賽拿下13分5助攻3籃板2抄截。

根據《ESPN》數據統計，本場比賽R.J.巴瑞特的助攻與得分，合計貢獻杜克的47%得分，而他這次的大三元，是杜克大學隊史第四次大三元，上次杜克拿下大三元的選手為威廉斯（Shelden Williams），當時他在2006年拿下19分11籃板10火鍋的大三元。

巴瑞特全場送出10次助攻。（今日美國）

威廉森拿下32分6籃板3抄截。（今日美國）

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