棒球》糗大！趁對手失誤想跑回追平分 他卻暴衝過頭...（影音）

2019/02/28 21:55

〔體育中心／綜合報導〕棒球場上不到最後一個出局數，都不會知道誰能贏得最後的勝利。普拉茨堡大學與紐約州立大學海事學院比賽中，日前就發生了一個令人莞爾的本壘再見觸殺。

七局上半，剩下一個出局數，普拉茨堡大學的一壘手Stephen Lydon在二壘代表著追平分，此時投手牽制失誤讓球滾到後面，Lydon就打算趁失誤一溜煙跑回本壘，海事學院的回傳也傳太高，越過捕手Jake Vera的頭頂，Lydon見狀快速地撲回本壘，不過卻稍微超過了一些沒碰到壘包。

而在Lydon想回來觸碰本壘時，被傳歪的球雖然越過Jake Vera的頭上，但因為本壘板後方的牆離本壘板很近，球順勢地滾回來，Jake Vera剛好接到滾回來的球，迅速地觸殺還在地上想觸摸本壘的Lydon，讓比賽正式結束，最終紐約州立大學海事學院就以5：4驚險擊敗普拉茨堡大學。，Lydon也只能在地上，悻悻然地接受輸球的事實。

紐約州立大學海事學院以5：4驚險擊敗普拉茨堡大學。（圖片取自普拉茨堡關網）

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