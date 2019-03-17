NBA》技術犯規達上限 「西河」恐面臨禁賽處分（影音）

Russell Westbrook picks up his 16th tech of the season.— Ballislife.com （@Ballislife） 2019年3月17日
2018/19 Technical Foul Leaders
16: Russell Westbrook
14: Patrick Beverley
14: Draymond Green
12: Andre Drummond
12: Blake Griffin
12: Josh Jackson
12: Kent Bazemore
Via @espn
pic.twitter.com/8BrBBkUQ6b
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今在主場慘輸勇士22分，一哥「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）全場僅拿7分，還領到本季第16次技術犯規，恐得面臨禁賽1場與罰款處分。
雷霆今天近乎全場落後，單場命中率僅32.3％，魏斯布魯克上場32分鐘，出手16次僅投進2球，外線更是7投0中，全場僅拿7分寫本季最低，上半場尾聲因不滿裁判沒響哨，故意用身體衝撞對手，被吹技術犯規。
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這是魏斯布魯克本季第16次技術犯規，達到聯盟規定禁賽門檻，若判決未被撤銷，下一場對熱火將自動被禁賽一場，還得繳交24萬5891美元的罰款。魏斯布魯克本季曾2度獲聯盟撤銷吹判，得以將技術犯規次數壓在門檻以下，2014-15球季也曾因此避免禁賽處分。
賽後被問到任何有關技術犯規的提問，魏斯布魯克一律拒絕回答，全部以「下一個問題」回應。
魏斯布魯克領到本季第16次技術犯規，若未撤銷將被自動禁賽1場。（美聯社）
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