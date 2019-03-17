NBA》技術犯規達上限 「西河」恐面臨禁賽處分（影音）

Russell Westbrook picks up his 16th tech of the season.



2018/19 Technical Foul Leaders

16: Russell Westbrook

14: Patrick Beverley

14: Draymond Green

12: Andre Drummond

12: Blake Griffin

12: Josh Jackson

12: Kent Bazemore



Via @espn

pic.twitter.com/8BrBBkUQ6b — Ballislife.com （@Ballislife） 2019年3月17日

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今在主場慘輸勇士22分，一哥「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）全場僅拿7分，還領到本季第16次技術犯規，恐得面臨禁賽1場與罰款處分。

雷霆今天近乎全場落後，單場命中率僅32.3％，魏斯布魯克上場32分鐘，出手16次僅投進2球，外線更是7投0中，全場僅拿7分寫本季最低，上半場尾聲因不滿裁判沒響哨，故意用身體衝撞對手，被吹技術犯規。

請繼續往下閱讀...

這是魏斯布魯克本季第16次技術犯規，達到聯盟規定禁賽門檻，若判決未被撤銷，下一場對熱火將自動被禁賽一場，還得繳交24萬5891美元的罰款。魏斯布魯克本季曾2度獲聯盟撤銷吹判，得以將技術犯規次數壓在門檻以下，2014-15球季也曾因此避免禁賽處分。

賽後被問到任何有關技術犯規的提問，魏斯布魯克一律拒絕回答，全部以「下一個問題」回應。

魏斯布魯克領到本季第16次技術犯規，若未撤銷將被自動禁賽1場。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/