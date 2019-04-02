體育署將追回全運會獎牌、獎金 莊佳佳：不公平

莊佳佳。（資料照，記者魏瑾筠攝）

［記者謝武雄／桃園報導］跆拳名將莊佳佳被世界反禁藥組織（WADA）禁賽2年，但莊佳佳在禁賽期間仍然參加全國運動會奪冠，教育部體育署強調，莊佳佳金牌、獎金必須要追回；對此莊佳佳表示，當初參加全運會並沒有禁賽問題，且參加比賽還是要通過藥檢，體育署若要收回金牌、獎金並不公平，將據理力爭，目前還在了解詳細狀況。

由於莊佳佳目前擔任桃園市政府體育局長，對此，市府發言人詹賀舜說，莊佳佳並未違反人事相關規定，擔任體育局長一職沒有問題，至於收回獎金、獎牌是體育署的權責。

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莊佳佳表示，她是因為未被通知到藥檢，才被WADA禁賽2年，禁賽時間從2017年10月3日至2019年10月2日，但WADA通知函於12月寄達，之後她就沒有參加國內外比賽，但宜蘭全運會是於2017年10月21日至26日舉行，當時沒有人告訴她不能參賽，她也是全力以赴才勇奪金牌，如果要收回獎金、獎牌並不公平。

莊佳佳也提到，國內相關單位應該和WADA連線，不能有空窗期，試想如果通知函晚一年寄到，屆時選手在不知情的情況下參加多項比賽奪得獎牌、獎金全部無效，只因為程序疏忽就要收回桂冠，這樣對選手不公平。

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