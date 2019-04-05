日職》西武15億洋砲陷低潮 先發打九棒慘吞3K

西武洋砲梅希亞曾待過勇士、皇家，但都沒有上到大聯盟。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕年薪高達5億日圓的西武洋砲梅希亞（Ernesto Mejía），今天對火腿之戰擔任先發第九棒指定打擊，這是他本季首次先發，可惜狀況仍然不佳，4打數吞下3K，包含最後的再見三振。

梅希亞在2014年從美國職棒體系轉戰日本職棒，首年就敲出34轟，和隊友中村剛也並列洋聯全壘打王。2016年賽季他也繳出35轟、103分打點、打擊率0.252的成績，該年季後西武以3年15億日圓合約，留住梅希亞。

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未料梅希亞打擊狀況逐年下滑，2017年賽季還有19轟、53分打點表現，去年表現欠佳，整季僅出賽82場，只有9轟、21分打點、打擊率0.212的表現。

西武今天公布先發打線，梅希亞只能排到第九棒擔任指定打擊，他首打席吞K，第二打席敲左外野飛球出局。7局上西武有著滿壘大好得分機會，1出局後輪到梅希亞打擊，但他揮空遭到三振。

比賽到了9局上，西武靠中村剛也的二壘安打追回1分。輪到梅希亞打擊，他面對火腿換洋投韓考克（Justin Hancock），2好2壞的情況下，對手投一顆外角滑球，梅希亞沒有揮棒遭到三振，成了比賽最後一個出局數。

梅希亞此戰4打數吞下3次三振，至今共5打數沒有表現，打擊率仍是0。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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