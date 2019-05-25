華南少棒》最愛洋基40號強投 王奕翔率中市大勝晉級冠軍戰

台中市王奕翔。（記者方賓照攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕華南金控盃少棒賽今天舉行四強賽，台中市火力全開，全場狂敲18支安打，加上南投縣投手群奉送3次四壞保送和2次觸身，最終提前4局以19:2大勝，取得明天冠軍戰門票，對手將是桃園市或高雄市。

首局中市就靠一輪猛攻添得6分，第2局更一口氣打了13人次狂灌9分奠定勝基，投縣僅在第4局追回2分，以大比分差落敗。

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中市總教練劉睿成表示，第一局拿到6分，投手可以放鬆下去投，比較不會緊張，打擊方面小朋友也有放開來打，不會像之前對新竹縣和台東縣那樣悶悶的。

今年征戰華南少棒台中市以大仁國小為主體，再搭配力行、忠孝國小組成，劉睿成說，「之前力行和忠孝球員有和對手南投比賽過，所以從這些小球員身上取得對方資訊，是很好的情蒐。」

中市先發投手王奕翔1.2局被敲1安未失分，前職棒球員郭勇志的兒子郭宸安，後援2.1局被敲3安失2分拿下勝投。

王奕翔的偶像是大聯盟洋基40號強投塞維里諾（Luis Severino），他表示，這場控球和球速都不錯，教練告訴他控球好就不好打，第1局隊友打下6分，他投起來就不緊張。

由於王奕翔今天只投30球，依規定他冠軍戰還可以登板投球，王奕翔說，「明天我還想丟!」

台中市郭宸安。（記者方賓照攝）

台中市郭宸安上三壘。（記者方賓照攝）

台中市林鎧澤平安回一壘。（記者方賓照攝）

台中市林丞宥回本壘得分。（記者方賓照

南投縣楊少千上二壘。（記者方賓照

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