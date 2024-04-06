NBA》公鹿沒字母哥爆冷輸3弱旅 暴龍終結15連敗避免創紀錄

特倫特轟31分幫助暴龍終結15連敗。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕陷入連敗泥沼的暴龍今天作客挑戰東部第2公鹿，特倫特（Gary Trent Jr.）、巴瑞特（RJ Barrett）和昆克利（Immanuel Quickley）3人得分破20分一掃陰霾，特倫特飆進7顆三分球豪取31分，率領暴龍終場以117：111贏球，終結近期的15連敗。

暴龍近期因為陷入傷兵潮，狀況十分不理想，近期苦吞15連敗，距離隊史最長連敗紀錄只差2場。外界預料今天對戰公鹿是凶多吉少，但特倫特次節狂飆15分助隊超前，率隊打出一波24：11的攻勢，更在第三節建立起14分的大幅領先優勢。

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儘管里拉德在末節率隊反撲，一度超前比數，特倫特、巴瑞特和昆克利關鍵時刻接連得分，昆克利和巴瑞特最後14秒的罰球都穩穩命中，暴龍終場以117：111擊敗公鹿。

特倫特狂飆7顆三分球攻下全隊最高的31分，另有5籃板和2抄截，巴瑞特有26分、7籃板，昆克利則是繳出25分、11籃板和9助攻的準大三元表現，外帶3次抄截。

公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷高掛免戰牌，里拉德（Damian Lillard）豪取全場最高的36分，另有6次助攻，但在第四節最後1分多鐘因6犯離場，米德爾頓（Khris Middleton）有21分、6助攻和3抄截，波提斯（Bobby Portis）則是繳出19分、10籃板的雙十數據。公鹿在沒有字母哥的情況下，近6戰苦吞5敗，近3場還輸勝率不到5成的球隊，分別是巫師、灰熊和今天的暴龍。

里拉德。（今日美國）

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