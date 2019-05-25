羽球》扯！大馬選手濺血帶傷完賽 賽後卻遭中國網友肉搜撻伐

張御宇中途遭隊友踢傷、下巴馬上血流如注。（圖片取自世羽聯臉書粉專）

〔體育中心／綜合報導〕昨在蘇迪曼盃4強賽，馬來西亞迎戰奪冠大熱門日本隊，擔任第一點男雙出賽的大馬選手王耀新／張御宇苦戰三局、耗時95分鐘雖然惜敗嘉村健士/園田啟悟搭配的日本組合，不過張御宇中途遭隊友踢傷、下巴濺血卻帶傷奮戰到最後，拚戰精神獲得觀眾喝彩，不料他稍早被網友挖出曾發過疑似抱怨中國的言論，隨後馬上慘到中國網友群起撻伐。

張御宇下巴濺血帶傷奮戰，沒想到賽後卻遭中國網友肉搜撻伐。（圖片取自世羽聯臉書粉專）

王耀新/張御宇昨遭遇強敵日本，兩人卻仍展現出不服輸的拚勁，首局雖以13：21先掉一局，不過次局馬上發揮韌性，纏鬥到26：24將戰局扳平，決勝局更是多次上演精彩美技飛撲救球，然而當比數打到19：19時，大馬組合兩人在救球時不慎撞倒在一起，張御宇的下巴也被隊友王耀新踢傷當場血流如注。經過簡單治療後，他仍帶傷上陣繼續比賽，雖然最後仍以21：23不敵日本組合，不過拚戰精神仍獲得觀眾如雷掌聲。

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沒想到賽後，張御宇卻被網友起底，2017年曾在自己的社群媒體上發文抱怨對中國的不滿，過去言論被挖出，馬上引起中國網友群起圍攻。張御宇稍早為此雖然重新發文道歉，但還是有許多網友在中媒《愛羽客》網站專欄評論中叫囂謾罵，不過也有中國網友看不慣自家網友不理性的發言，留言表示：「根本就不該道歉，誰想要那些整天來罵他的球迷？」、「道歉也罵，不道歉也罵，以後干脆黑到底算了」。

張御宇過去抱怨中國的言論被網友肉搜出來，讓他慘遭中國網友撻伐。（圖片取自網路）

張御宇稍早發文道歉。（圖片取自張御宇IG）

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