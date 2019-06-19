NBA》火箭「雙核心」準備拆夥？傳保羅高喊「賣我」

火箭「雙核心」恐怕將拆夥，美媒曝保羅（左）已經高喊「賣我」。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季表現不佳的火箭，雖季末拉尾盤挺進季後賽，但5年內卻4度在季後賽敗給勇士，提前遭淘汰。不過更慘的是後場雙核心─哈登（James Harden）、保羅（Chris Paul）失和傳言越演越烈，今更有美媒爆料，保羅已向火箭總管請求將他交易。

《ESPN》日前爆料，火箭在西部準決賽第6戰不敵勇士後，哈登、保羅賽後在休息室發生激烈爭吵，而哈登更氣道直接表示「有他（保羅）就沒我」。據傳這兩大球星在賽季期間就已經有將近兩個月完全零互動。

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「沒有一方願意尊重另外一邊。」一位消息人士告訴《Yahoo！Sports》，「他們需要彼開彼此的距離，保羅不尊重哈登在聯盟中的地位，哈登不在意保羅為球隊付出的心力。」

火箭在西部準決賽第6戰不敵勇士後，兩大球星哈登（左）、保羅（右）賽後傳出在休息室爆發激烈爭執。（資料照，美聯社）

優秀的傳球視野以及控球能力，讓保羅享有現代第一控衛美名，不過飽受傷痛的困擾，他這兩年都只出賽了58場，而傷病纏身也影響了他在場上的表現。本季他三分球命中率為35.8％，創下他自2012-13球季以來的最低，投籃命中率41.9％更寫下生涯新低。

而火箭「雙核心」衝突的導火線，主要就是因為保羅因傷缺席和他咄咄逼人個性，哈登認為如果不是因為2018年西部決賽中保羅的腿受傷，火箭很可能已經能扳倒當時的衛冕軍勇士。而除了哈登，火箭老闆費提塔（Tilman Fertitta）也曾抱怨過保羅這一點。

「已經覆水難收了。」當另一位聯盟消息人士談到哈登和保羅的關係時，跟《Yahoo！Sports》這樣說道。

而火箭總管莫雷（Daryl Morey）之前雖在節目上表示，保羅沒有要求火箭把他交易，不過《Yahoo！Sports》卻指出，莫雷其實一直有試著要兜售保羅和其他人來改變球隊陣容，但依據保羅的合約，他接下來三季分別能領到3850萬美元、4130萬美元和4420萬美元，因此要想交易他恐怕不是件容易的事。

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