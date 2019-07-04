LLB世界青少棒》四連勝！亞太區次青少棒賽 台灣10：0扣倒香港

台灣10：0扣倒香港。（桃園市教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新明國中組隊參加世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽，4日出戰香港，由先發投手王彥恩、中繼投手黃博言及後援投手潘詳淯聯手封鎖香港隊打線，表現優異，整場只給對手打出兩支安打，完全封鎖香港隊，還有高達11次三振，終場以10：0扣倒香港。5日下午4時出戰中國，爭取預賽不敗戰績。

台灣隊從第二局開啟攻勢，由李勛傑打出內野安打，再靠著吳敬恩保送、簡瑋興短打上壘、廖永詮打向三壘方向滾地球，三壘上跑者趁傳跑回1分。

請繼續往下閱讀...

第三局一開始王緯綸利用不死三振上壘，接著第田明倫打出內野安打，胡孟智短打護送壘上跑者推進到二三壘，吳敬恩適時擊出中間方向平飛安打，壘上兩名跑者都跑回來得分，吳敬恩隨即也站上二壘，接著簡瑋興的穿越安打，打回1分打點，此局台灣隊再下3分。

第四局開始靠著代打黃博言、王緯綸及田明倫三支安打串聯，再添2分；第五局靠著代打張家豪及代打許庭倫的串聯安打，又添加1分，比數來到7：0。

第六局胡孟智先選到四壞保送，再靠著吳敬恩、許庭倫安打串連打回2分，緊接著黃博言保送上壘，彭立弘打出右外野安打帶有1分打點，最終以10：0六局提前結束比賽。

相關賽事可至臉書專頁「按讚大集氣好棒」查詢。

台灣扣倒香港勇奪四連勝！（桃園市教育局提供）

台灣3投手聯合飆11K，完封香港。（桃園市教育局提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法