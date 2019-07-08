格鬥》秒殺！馬斯維達爾「飛膝」5秒KO對手驚呆全場（影音）

JORGE MASVIDAL WITH THE FASTEST KNOCKOUT IN UFC HISTORY



5 SECONDS AND ITS OVER FOR ASKREN#ufc239stream @GamebredFighter #ufc #ufc239 pic.twitter.com/5mnYvYA0tz — Second Deck Sports （@2nddecksports） 2019年7月7日

〔體育中心／綜合報導〕格鬥好手馬斯維達爾（Jorge Masvidal）近日在UFC賽事中創下最快KO紀錄，他開場僅花5秒就用飛踢擊倒生涯格鬥未嘗敗績的阿索克連（Ben Askren），令全場觀眾不敢置信。

昨日在UFC239次中量級比賽中，由排名第4的馬斯維達爾對上剛轉戰UFC、在MMA賽事中擁有19勝不敗金身的阿索克連，比賽一開始，馬斯維達爾就朝對手飛膝，直接命中阿索克連的頭部，隨即倒地不起，馬斯維達爾也在補上幾拳，裁判隨即上前阻止，並直接判定＿獲勝，他僅花5秒就KO對手，創下UFC史上最快紀錄。

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馬斯維達爾創下紀錄後激動高舉雙手慶祝，還模仿對手倒地的樣子，阿索克連馬上被送往醫院急救，所幸並無大礙，已經順利出院。

「他太好預測了，」J馬斯維達爾受訪時表示，他大概猜到阿索克連的攻擊模式，所以大膽出擊，沒想到正如他的預期，一記飛膝就輕鬆擊敗他。

馬斯維達爾「飛膝」KO對手。（美聯社）

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