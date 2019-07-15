非洲盃》馬赫列斯超神自由球絕殺！ 阿爾及利亞挺進冠軍戰

阿爾及利亞靠馬赫列斯的絕殺自由球挺進非洲盃冠軍戰。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃4強賽事，由北非阿爾及利亞出戰傳統強權奈及利亞，阿爾及利亞靠著奈及利亞送的烏龍球，以及隊長馬赫列斯（Riyad Mahrez）於比賽終了前傷停補時的絕殺自由球，終場以2：1擊倒奈及利亞收下非洲盃冠軍戰門票，決賽將要面對非洲目前世界排名最高的塞內加爾。

比賽第40分鐘，效力英超豪門曼城的進攻中場馬赫列斯於右路下底傳中，球找上奈及利亞後衛埃孔（William Troost-Ekong），經過折射後皮球直接進到自家球門，靠著這顆烏龍球，阿爾及利亞先馳得點，帶著1：0的比數結束上半場。

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下半場第67分鐘，伊波（Peter Etebo）在禁區外的遠射，身站禁區內的阿爾及利亞球員，疑似手有碰到球，經過VAR重播判決後給予奈及利亞1顆12碼點球，由前鋒伊加洛（Odion Ighalo）操刀主罰，他也沒浪費隊友創造的機會將球穩穩罰進，將比分追平1：1，本屆賽會伊加洛已攻進4球暫居射手榜第1。

伊加洛（圖右2）踢進追平比數的12碼點球。（法新社）

傷停補時第95分鐘，阿爾及利亞獲得1次中路禁區外的自由球機會，28歲的明星球員馬赫列斯起腳將皮球踢向球門左上死角且球速相當快，門將完全沒機會攔下，靠著這顆超神絕殺球阿爾及利亞獲得自1990年後首次的冠軍戰門票，而該年阿爾及利亞也拿下隊史唯一一座的非洲盃冠軍。

馬赫列斯的自由球開向球門左上死角，門將根本沒機會撲下。（路透社）

本場奈及利亞握有50.2%的控球時間，阿爾及利亞則是49.8%，奈及利亞全場11次射門和4次射正，阿爾及利亞則有8次射門包括2次射正，奈及利亞這場比賽394次傳球和78.4%的傳球成功率，阿爾及利亞則有385次傳球和75.6%的傳球成功率。

非洲盃冠軍戰將由兩大英超球星率隊正面對決，效力利物浦的塞內加爾前鋒馬內（Sadio Mané）能否繼幫助利物浦捧起歐冠盃後再帶領國家隊於非洲盃登頂？抑或是效力英超曼城的馬赫列斯，跟著球隊拿下國內3冠王（英超、足總盃、聯賽盃）後，能再替自己添上一座非洲盃冠軍呢？

非洲盃冠軍戰和季軍戰賽程及對戰組合：

對戰組合 日期 時間 突尼西亞vs奈及利亞 7月18日 凌晨3點 塞內加爾vs阿爾及利亞 7月20日 凌晨3點

奈及利亞球員輸球後情緒相當失落。（路透社）

塞內加爾王牌前鋒馬內（圖左），非洲盃冠軍戰將要對上馬赫列斯率領的阿爾及利亞，兩大英超球星對壘，球賽勢必精彩可惜。（美聯社）

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