拖了96分鐘！滑冰賽主辦遭拔 協會以「隱形壓力」解釋不清

滑冰協會副理事長洪明堂（左）、秘書長吳奕德（右）25日在體育署召開記者會，說明自撤「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」主辦權案，強調有隱形壓力。（記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕說法始終反覆的滑冰協會，原訂今（25日）下午2點召開記者會說明事件來龍去脈，卻一路拖了超過1小時，以「在路上」為由推託多時，秘書長吳奕德才出面把事情講清楚，卻無法對「隱形壓力」交代清楚。

滑冰協會從前晚（23日）於官網公告原訂今年10月30日至11月3日於台北小巨蛋舉辦「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」，臨時遭國際滑冰總會（ISU）取消，當時協會公告是理由為「因國際情勢關係，我國不適合舉辦國際滑冰賽事。」

請繼續往下閱讀...

滑冰協會昨日早上與體育署開會研商，才坦言信中無「國際情勢關係」，因此在官網改公告。只是，昨晚我反遭ISU以新聞稿打臉，指出我方早在5月底就提出可把主辦權讓出。

眼見這把火一發不可收拾，滑冰協會今日決定在下午2點把事情交代清楚，結果卻先把記者會時間改至2點半，隨後又延至3點，反而由協會職員出面以「秘書長在路上」為由，持續拖延記者會時間。

吳奕德到3點36分現身，他對公告及所發聲明造成混肴及模糊，對體育署、社會大眾致上最誠摯的抱歉。他強調，整起事件是因與我友好會員國建議，「或許改變一個比賽地點可能是個選項」，但該句話卻遭ISU解讀成是我方自行放棄，只是吳奕德在記者會中，始終不願透露何謂「隱形的國際壓力」。

滑冰協會副理事長洪明堂（左）、秘書長吳奕德（右）25日在體育署召開記者會，說明自撤「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」主辦權案，強調有隱形壓力。（記者簡榮豐攝）

吳奕德。（記者簡榮豐攝）

滑冰協會副理事長洪明堂（左）、秘書長吳奕德（右）。（記者簡榮豐攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法