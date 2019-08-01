NBA》林書豪一席話引熱議 美記者憶起7年前的「林來瘋」

林書豪與安東尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪在台灣參加分享會時，一席「感覺NBA好像放棄我了。」的談話引起軒然大波，《The Athletic》記者伊索拉（Frank Isola）今撰文，寫道7年前在尼克隊的三人，林書豪、史密斯（J.R. Smith）、安東尼（Carmelo Anthony），如今都面臨了相同的處境。

這三人都曾於2011-12賽季效力於尼克隊，安東尼在2016-17年後離開尼克隊，隨後逐年失去他在NBA賽場的時間，並在2018年11月8日後，便再也沒有出現在NBA的賽場上，他在金塊隊的前隊友畢拉普斯（Chauncey Billups）甚至還在節目上爆料，透露安東尼對於單場拿30分的執著，這無疑是對這位前明星鋒線的一記重擊。

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一支希望追求安東尼球隊的教練曾問到安東尼的狀況：「他還能繼續打球嗎？這是球隊想要知道的事情。」同時他也表示他們希望網羅安東尼並不是為了要讓他舉辦退休的「告別之旅。」而是要一個NBA等級的戰力。

伊索拉當時就詢問一位東部的NBA總教練，安東尼或者林書豪是否能在下個賽季待在NBA，該名教練的回答是：「要看詹姆斯（Lebron James）是否還留下一個位置。」

由於這個回答很明顯是在講安東尼，因此這名教練補充了對林書豪的想法：「如果有球隊的控球後衛受到傷病困擾，林書豪是個比李文斯頓（Shaun Livingston）更好的替代品。」但他也談到林書豪的弱點：「他的勝利貢獻值（Win Shares）排在第289對他並沒幫助，同時他也在對位的防守上有些問題。」

史密斯在日前被騎士隊裁掉，現在也沒有球隊打算簽他。

林書豪與史密斯。（資料照，美聯社）

伊索拉回憶道，林書豪在2011-12年竄起並掀起了「林來瘋」，而這件事也引發了原本的老大哥安東尼的不滿，他不喜歡在角落看著林書豪成為鎂光燈的焦點，不久後，時任尼克隊總教練的丹東尼（Mike D'Antoni）失去了飯碗，林書豪之後也因為膝蓋受傷沒有出賽，該年結束後便與尼克隊分道揚鑣，前往休士頓火箭隊。

當時火箭隊開給了林書豪一張3年2510萬美金的「毒藥合約」，而球隊老大哥曾聲稱如果尼克隊匹配報價，將會是一件相當荒謬的事情，那時史密斯也附和老大哥，認為如果尼克隊跟進合約的話，將會對球隊休息室的氣氛產生影響。

林書豪與安東尼。（資料照，法新社）

伊索拉最後談到，這三位曾一同在尼克隊奮鬥的球員，到了今天都面臨到相同的處境，沒有球隊簽下他們，並想知道NBA是否真的把他們給放棄了。

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