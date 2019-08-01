懷孕遭Nike砍代言費 奧運金牌媽媽挺女權

菲利克斯去年生產完後重返田徑場（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國短跑運動員菲利克斯（Allyson Felix）在五月與Nike結束合作後，上週宣布與Atheleta簽訂新合約，成功爭取到女性運動員懷孕的權益。

菲利克斯（Allyson Felix）去年十一月挺過早產危機，在產後不久便返回訓練，上週她參加美國田徑戶外錦標賽（USATF Outdoor Championships）時宣布與運動服裝品牌Atheleta的新合作，它們願意給予她同樣的贊助金額，無論合約期間她是否再次懷孕，菲力克斯和《Yahoo Sports》表示：「Atheleta對於全面支持我感到非常興奮，我是一名運動員、一名母親，也是一名行動主義者。」這項新合約直接回應菲利克斯先前與Nike具爭議性的代言。

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菲利克斯目前的田徑生涯已經拿下九面奧運獎牌，其中包含六面金牌，原本她與Nike的合作密切，尤其田徑選手不像球員擁有球團支付薪水，因此非常依賴品牌合作以支持自己的運動生涯及家庭，不過菲利克斯在今年五月時投稿《紐約時報》批評Nike，同時也顯示他們之間的合作畫下句點，因為Nike在她懷孕之後的新合約開出少了7成的代言費，菲利克斯表示：「我身為美國最高層級的女性運動員，也是Nike行銷最廣的運動員之一，如果我不能確立這些保障，還有誰可以呢？」

菲利克斯為女性運動員爭取權益（資料照，法新社）

菲利克斯的言論也引起其他女性運動員的迴響，包含蒙塔諾（Alysia Montaño）和古徹爾（Kara Goucher），她們也曾經批評過Nike不保障懷孕運動員的權益，菲利克斯認為很多人不知道發生了什麼事，所以需要實際行動來影響大眾，而且政策是會改變的，Nike在五月的時候回應蒙塔諾和古徹爾的批評，在新的合約上加上保障懷孕運動員的條款，雖然Nike的發言人向《華爾街日報》表示，她們將會提供現存合約適當的保障，不過最後菲利克斯還是沒有和Nike簽訂新合約。

生產完重返場上的菲利克斯除了繼續田徑生涯的挑戰，也為了女性運動員的權益保障挺身而出。

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