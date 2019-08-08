首征女子袋棍球U19世錦賽 過半國手來自城市科大

台灣女子袋棍球隊今年首度參加U19世界錦標賽。（城市科大提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女子袋棍球隊今年初成軍半年後，7月底首度參加「2019女子袋棍球U19世界錦標賽」，8月1日至8月10日於加拿大大安略省開戰，共吸引有來自全世界22支隊伍爭奪世界冠軍，目前戰績二勝二敗，17名女國手，有9人來自台北城市科技大學。

袋棍球原盛行於北美地區，球員手持用頂端具有網袋桿子作持球工具，作「運、傳、接、鏟、射」等動作進行比賽，把球射進對手的球門內就算得分。

請繼續往下閱讀...

城市科大休閒系推廣袋棍球，於7年前成立台灣第一支大學球隊，入隊的成員來自台東的公東高工、台東高商、北一女等校，近年交出漂亮成績單，訓練出國手，平日有專長訓練課程，還會作重量特訓，此外，也有袋棍球協會派來的國際教練到校指導學生，擴增學生爆發力。

台灣女子袋棍球隊今年首度參加U19世界錦標賽。（城市科大提供）

這次獲選女子袋棍球國手有休閒系與餐管系女學生一共9人，其中之一是畢業自公東高工的彭敏，她自高二時開始接觸袋棍球，在學校一週至少6小時的團訓外，她求好心切，自律甚嚴，還會另找空地對著牆壁傳球，練習反應，一次至少半小時，過程雖枯燥卻不覺苦，只因熱愛袋棍球，她第一次獲選成為國手，十分珍惜，希望為國爭取最好成績。

休閒系大二女學生張讌琳說，過去也曾出國比賽，但僅限於亞洲盃，這次獲選國手，隨隊到加拿大參加世界盃比賽，增加更多比賽的經驗，尤其每次開賽前會與競賽國家隊伍交換禮物，至今已經拿到墨西哥、愛爾蘭、捷克隊的禮物，不只有珍貴的回憶，更期待能打出好成績。

城市科大休閒系主任陳寅全認為，校方不只培育學生成為國手，還要為學生的就業著想，與袋棍球協會合作培育人才，訓練學生成為袋棍球教練與國際級裁判，目前已有多位學生到協會擔任教練工作。

台灣女子袋棍球隊今年首度參加U19世界錦標賽。（城市科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法