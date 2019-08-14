羽球》合庫育樂營嘉義高工登場 許雅晴、胡綾芳變身教練

合庫育樂營今舉行開訓典禮。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／嘉義報導〕合作金庫羽球育樂營今在嘉義高工舉行開幕典禮，台灣女雙好手許雅晴、胡綾芳等人擔任教練，親自下場指導。小時候也曾參與過育樂營的胡綾芳表示，是一種回饋社會的感覺，或許這群孩子裡頭，也有未來的羽球國手。

合作金庫羽球育樂營自民國81年起開辦，今年移師嘉義高工，吸引296名國小學童參與，合庫陣中球員皆轉換身分成為教練，指導小朋友。

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小時候曾2度參與營隊的胡綾芳表示，自己當時也是參與營隊後受到啟發，現在則是抱持著回饋社會的想法來擔任教練，「希望營隊的活動能在他們心中埋下小小種子，裡面可能有些孩子會成為未來的國手。」

許雅晴則表示，自己從很小就開始接受正規羽球訓練，並沒有參加過營隊，但她笑說：「能來參加營隊玩玩看也很不錯。」

世界排名35的許雅晴和胡綾芳，接下來將飛往瑞士參與世錦賽，兩人首戰對手為世界排名45的印度組合桑托思／丹杜，雙方從未正式過招。即便對手排名較後面，但胡綾芳說：「對手實力不容小覷，不過整體籤表看起來還算有機會。」箭指東京奧運的兩人，希望世錦賽能拿下好成績，累積多一點積分，把世界排名衝進前16。

許雅晴。（記者粘藐云攝）

許雅晴。（記者粘藐云攝）

許雅晴。（記者粘藐云攝）

合庫育樂營今舉行開訓典禮。（記者粘藐云攝）

許雅晴（右）、胡綾芳（左）。（資料照，羽協提供）

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