舉重世錦賽》對手神秘強大 郭婞淳主要對手揭底（影音）

〔特派記者王元鴻／芭達雅報導〕今年世界舉重錦標賽堪稱2020東京奧運前哨戰，許多神秘強大的對手冒出頭，今晚世界紀錄保持人郭婞淳就要遭遇三大高手挑戰。

世錦賽女子59公斤級今晚台灣時間6點55分登場，郭婞淳下午3點半過磅，狀況一直維持得不錯，面對比賽不只接受對手挑戰，她自己也要挑戰自己的紀錄。

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59公斤級A組共10位選手參賽，郭婞淳的對手，雖少了因禁藥問題不得參賽的泰國選手蘇甘亞和平西里，但仍有神秘挑戰者躍躍欲試，北韓降體重的里約奧運銀牌崔孝辛和曾因禁藥遭禁賽的亞塞拜然柯斯托娃，兩人都覬覦已久。

舉重隊總教練林敬能說，世錦賽預報重量和開把重量有20公斤彈性，崔孝辛預報240公斤，實際上開把總和220公斤即可，2016年奧運崔孝辛在62公斤級總和248公斤贏得銀牌，該量級中國選手更強，且另一名北韓選手冒出頭，崔孝辛才降體重轉戰下一量級。

其實郭婞淳與崔孝辛並不陌生，2013年喀山世大運崔孝辛就曾不敵郭婞淳，才轉戰上一個量級，林敬能說，崔孝辛今年初參加64公斤級比賽，體重控制在61公斤，當時抓舉104公斤、挺舉134公斤，顯然已備戰59公斤級一段時日。

亞塞拜然的柯斯托娃成名甚早，曾是2010年青奧金牌，2015年世錦賽在58公斤量級抓舉112公斤，挺舉140公斤，總和達252公斤的驚人成績，創下兩項世界紀錄，但懸即因2012年奧運尿液樣本被驗出使用禁藥，至2015年成績全部被取消，2016年里約奧運被禁賽，林敬能說，柯斯托娃去年再度復出。

另一個對手中國陳桂明，年初福州世界盃曾以挺舉136公斤刷新世界紀錄，總和234公斤，不過4月在寧波的亞錦賽，郭婞淳即以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤寫下3項世界紀錄，讓所有對手安靜下來。

崔孝辛挺舉練習舉130公斤。（林敬能教練提供）

柯斯托娃練習抓舉100公斤。（林敬能教練提供）

郭婞淳。（資料照，特派記者王元鴻攝）

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