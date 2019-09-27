永達盃國際輪網賽 正修科大學生巧思畫圖、選手大讚

正修科大學生服務組大受好評。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，一連四天在高雄橋頭輪椅夢公園舉行。來自正修科技大學的學生擔任大會服務組，發揮巧思和「畫工」，讓來自十餘國的參賽選手，都感受到台灣特有的人情味！

來自正修科技大學的九位學生，擔任永達盃服務工作，其中三人來自幼保系。除了在服務櫃台回答選手的各式問題，賽場上需要水或運動飲料，服務組人員也會立刻送上。中午時，服務組協助發送午餐餐盒，每天一早和比賽結束時，也協助將比賽用輪椅移至適當位置。

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其中，正修幼保系學生李盈瑤，已是第三次擔任輪椅網球賽志工。她平日就愛畫圖，這次特別在永達盃時信手拈來，畫出各種可愛動物，方便各國選手辨認午餐的主菜。「第一天發午餐時，發現就算寫上中英文字，也有選手看不懂；我們也怕發音不準講錯，靈機一動就想，乾脆用畫圖來表示。」

正修科大學生服務組大受好評。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

李盈瑤的創意和畫工，讓各國選手都印象深刻，不少人驚呼：「好可愛！」也對大會留下深刻印象。不少選手都說，每年來到高雄參加永達盃，就像回來看朋友，大會人員格外親切，這也是每年都想再來的原因之一！

永達盃近三年在高雄舉辦，大會常準備在地特色美食，分享給各國選手，成功將國際運動賽事與在地特色與觀光產業相結合。

正修科大學生服務組大受好評。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

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