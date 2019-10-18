網球》安特衛普冷門連環爆 「英國希望」穆雷有信心奪冠

「英國希望」穆雷。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業賽季接近尾聲，2019安特衛普男網賽冷門連環爆，前三種子全部一戰出局，包括法國頭牌蒙菲爾斯（Gael Monfils）、比利時地主第2種子高芬（David Goffin）、阿根廷第3種子史瓦茲曼（Diego Schwartzman）都在單打次輪意外落馬；倒是東山再起的「英國希望」穆雷連闖2關，本季第2度躋身8強，揮別傷痛的前球王說：「很高興逐漸找回狀態，若能維持下去，本週我有信心奪冠！」

32歲的穆雷首輪開胡之後，次輪又以6：4、6：3擊退烏拉圭第8種子奎瓦斯（Pablo Cuevas），這也是「英國希望」傷癒復出，第2度在ATP巡迴賽單打躋身 8強，先前為10月初北京中國公開賽，穆雷說：「感覺更好了，大部分時間發球穩定，當我能在底線與對手對抽，就能打出明快節奏。尤其先前我需要更長時間熱機，如今一開始就進入狀態，這確實是好事。」

請繼續往下閱讀...

目前職業排名243的穆雷，8強遭遇會內賽殺入的羅馬尼亞對手柯皮爾（Marius Copil），過往交手2次都由穆雷獲勝，「我對他算有些了解，會做好準備，也希望能夠克服連續出賽的體能問題。」

「英國希望」穆雷。（法新社）

烏拉圭第8種子奎瓦斯。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法