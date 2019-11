12強》單場4轟破紀錄！ 美國隊預賽首戰狂勝荷蘭（影音）

美國隊全場4轟,首戰以9:0擊垮荷蘭隊。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕美國與荷蘭今天進行世界12強棒球賽正賽的首場賽事,美國靠著大聯盟大物野手沃特斯(Drew Waters)、阿德爾(Jo Adell)、魯克(Brent Rooker)開轟,以及紅襪達爾貝(Bobby Dalbec)的滿貫砲轟垮荷蘭隊,加上投手群全場僅被敲出2安的封鎖下,以9:0拿下精彩的首勝。

勇士隊大物沃特斯今天首局就開轟,柯朗沃斯(Jake Cronenworth)在第二局靠著裴頓(Mark Payton)的高飛犧牲打跑回第二分。第三局天使隊頭號新秀阿德爾也敲出一發超大號全壘打,幫助美國隊得到第三分。

Drew Waters, the #Braves' No. 2 prospect and #MLB's No. 23 overall, opens the scoring for Team USA with a leadoff homer in the bottom of the first! #ForGlory #Premier12 pic.twitter.com/delC5Pk8BA