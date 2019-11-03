12強》單場4轟破紀錄！ 美國隊預賽首戰狂勝荷蘭（影音）

美國隊全場4轟，首戰以9：0擊垮荷蘭隊。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕美國與荷蘭今天進行世界12強棒球賽正賽的首場賽事，美國靠著大聯盟大物野手沃特斯（Drew Waters）、阿德爾（Jo Adell）、魯克（Brent Rooker）開轟，以及紅襪達爾貝（Bobby Dalbec）的滿貫砲轟垮荷蘭隊，加上投手群全場僅被敲出2安的封鎖下，以9：0拿下精彩的首勝。

勇士隊大物沃特斯今天首局就開轟，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）在第二局靠著裴頓（Mark Payton）的高飛犧牲打跑回第二分。第三局天使隊頭號新秀阿德爾也敲出一發超大號全壘打，幫助美國隊得到第三分。

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Drew Waters, the #Braves' No. 2 prospect and #MLB's No. 23 overall, opens the scoring for Team USA with a leadoff homer in the bottom of the first! #ForGlory #Premier12 pic.twitter.com/delC5Pk8BA — MLB Pipeline （@MLBPipeline） November 2, 2019

Jo Adell absolutely crushed this ball to extend Team USA's lead.



The #Angels' top prospect （#MLB No. 5） is locked in after finishing strong at the @MLBazFallLeague. #ForGlory #Premier12 pic.twitter.com/6o2kGdamF8 — MLB Pipeline （@MLBPipeline） November 2, 2019

5局下，美國隊在克拉茲（Erik Kratz）和崔瑟（CJ Chatham）接連安打後，荷蘭隊決定故意保送瓦爾紹（Daulton Varsho）形成滿壘，來面對紅襪隊農場排名第二名的達爾貝，他也毫不客氣地在滿球數時轟出一發左外野滿貫彈，美國隊取得7：0領先，最後美國隊再在8局下靠著雙城隊農場排行第八名的魯克敲出兩分砲，以9：0痛宰荷蘭。

美國隊先發投手龐塞（Cody Ponce）今天表現優異，主投5局只被敲兩支安打，送出5次三振1次保送沒有失分，剩下美國隊4名後援投手都沒被敲安，合計僅送出1次保送，送出2次三振，精彩完封荷蘭隊。

今天美國隊單場4轟寫下他們在12強單場最多轟的紀錄，先前美國隊單場最多僅1轟。今4發全壘打，更是超越美國隊2015年在12強整個賽事上的全壘打數，當年他們總共僅敲出3發全壘打。

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