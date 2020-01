NBA》亞里札成拓荒者及時雨？ 里拉德受訪指出關鍵

亞里札(左)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨日在國王與拓荒者的交易案中,資深老將亞里札(Trevor Ariza)被送至拓荒者,對於亞里札的加入,拓荒者明星後衛里拉德(Damian Lillard)今日在接受隨隊記者Casey Holdahl採訪時,也提到對這位新同學的看法,明確指出亞里札能為球隊帶來許多幫助。

昨日,國王將亞里札、加布瑞爾(Wenyen Gabriel)和史瓦尼根(Caleb Swanigan)送至拓荒者,換來貝茲莫(Kent Bazemore)、托利佛(Anthony Tolliver)與兩枚未來的二輪選秀籤。

里拉德(左)。(資料照,法新社)

對於拓荒者網羅到亞里札,里拉德向Casey Holdahl提到,亞里札的經驗、技巧和身材就是他的主要戰力,「我認為他真的可以幫助我們,球隊有些事情還沒有解決,我們尚未贏下許多比賽,亞里札的經驗、技巧、三分能力、在場上幾乎可以防守4個位置的球員,再加上他的身材,他給了球隊真正可以使用的東西。」

拓荒者目前戰績18勝26敗,排名西部第11,較不理想的數據是,球隊每百回合平均失分為112.1分,位居聯盟第24,屬於後半段成績,亞里札的加入或許可以為防守端帶來貢獻。

亞里札本季出賽32場,場均得到6分、4.6個籃板、1.6次助攻,投籃命中率為38.8%、外線命中率也有35.2%的水準。

"I think he can really help us... Things haven't been working out, we haven't been winning a lot of games. His experience, his skill set --3 and D, he can guard, pretty much, four positions -- and his size. It gives us something we could really use." -- @Dame_Lillard re: Ariza