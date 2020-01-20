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NBA》亞里札成拓荒者及時雨？ 里拉德受訪指出關鍵

2020/01/20 14:59

亞里札（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日在國王與拓荒者的交易案中，資深老將亞里札（Trevor Ariza）被送至拓荒者，對於亞里札的加入，拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）今日在接受隨隊記者Casey Holdahl採訪時，也提到對這位新同學的看法，明確指出亞里札能為球隊帶來許多幫助。

昨日，國王將亞里札、加布瑞爾（Wenyen Gabriel）和史瓦尼根（Caleb Swanigan）送至拓荒者，換來貝茲莫（Kent Bazemore）、托利佛（Anthony Tolliver）與兩枚未來的二輪選秀籤。

里拉德（左）。（資料照，法新社）

對於拓荒者網羅到亞里札，里拉德向Casey Holdahl提到，亞里札的經驗、技巧和身材就是他的主要戰力，「我認為他真的可以幫助我們，球隊有些事情還沒有解決，我們尚未贏下許多比賽，亞里札的經驗、技巧、三分能力、在場上幾乎可以防守4個位置的球員，再加上他的身材，他給了球隊真正可以使用的東西。」

拓荒者目前戰績18勝26敗，排名西部第11，較不理想的數據是，球隊每百回合平均失分為112.1分，位居聯盟第24，屬於後半段成績，亞里札的加入或許可以為防守端帶來貢獻。

亞里札本季出賽32場，場均得到6分、4.6個籃板、1.6次助攻，投籃命中率為38.8%、外線命中率也有35.2%的水準。

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