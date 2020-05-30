「盜帥」林易增偕女兒投房仲業落腳蘆洲 2大球星站台粉絲擠爆

市議員李坤城（左）今也為林易增（右）投資的群義房屋站台。（記者周湘芸攝）

〔記者周湘芸／新北報導〕前中華職棒兄弟象總教練「盜帥」林易增與女兒林書涵於新北市蘆洲區永樂街加盟「群義房屋」，投入房仲業，今天開幕不僅邀請多年好友、前味全龍隊投手黃平洋及兄弟象隊退役投手陳義信站台，更吸引大批球迷排隊簽名，其中更有不少人從外縣市趕來，直呼就是要一睹「傳奇」風采。

林易增與林書涵加盟的「群義房屋」今於蘆洲區開幕。林易增表示，退休後到南部兼職教球，目前在恆春的大平國小服務，女兒有意投入房仲業今天特別北上力挺站台，很高興看到許多以前的兄弟象迷，也感謝親朋好友的支持；林書涵指出，蘆洲區房屋目前為全台交易量第2名，在爸爸的鼓勵之下，希望未來在北部能服務更多民眾。

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市議員李坤城今出席活動也說，多位議員過去曾與幾位中職退役球員進行棒球友誼賽，與林易增因此結緣，蘆洲區房屋近10年成交量名列前茅，在新北市的生活評比也是最好，希望未來群義房屋能一起服務民眾。

「群義房屋」蘆洲加盟店今開幕聚集許多球迷前來朝聖，1位陳姓資深兄弟象迷表示，支持兄弟象和林易增已經長達近30年，林退休後就不太有機會見到，今天特地從永和趕來希望一睹偶像風采；另1位從基隆特地前來的男球迷也興奮的說，能再次看到「棒球傳奇」，再遠的路途都值得。

林易增（左2）與林書涵（左3）加盟「群義房屋」落腳蘆洲。（記者周湘芸攝）

群義房屋蘆洲加盟店開幕吸引大批球迷前往朝聖。（記者周湘芸攝）

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