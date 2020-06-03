網球》費德爾不是GOAT？前溫網冠軍：他連第二都排不上

凱許。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界網壇目前由三巨頭費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）以及喬科維奇（Novak Djokovic）主宰，到底誰才是「GOAT」（史上最偉大的球員）一直是外界爭辯不休的話題，澳洲網球名將、前溫網冠軍凱許（Pat Cash）

日前給出自己的答案。

凱許日前在接受《UBI Tennis》專訪時提到，上述三位球員的表現都已經是非人類等級，「他們是怪物、不是普通人，他們做到的事其他人做不到。」

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不過若要從中選出一位最棒的球員，凱許毫不猶豫選了當今世界球王喬科維奇，除了最晚起步的喬帥可以陸續在兩位前輩擅長的場地打敗他們之外，還有一個很重要的依據就是對戰記錄。喬科維奇生涯對戰費爸取得27勝23負的優勢，對戰納達爾則是29勝26負。

凱許在討論「GOAT」時十分強調對戰記錄，因此也給予費爸較低的評價，「我知道大家都說費德爾是史上最偉大的球員，但在他自己的時代，根本連第2名都稱不上，因為如果你是GOAT，你應該至少與主要對手在對戰紀錄上取得優勢，這件事是最重要的。」費德爾生涯對戰納達爾比遇上喬帥更居劣勢，目前以16勝24負位居下風。

費德爾。（資料照，美聯社）

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