春季棒球聯賽》台電率先晉級冠軍戰 合庫輕取富邦保一線生機

李子揚後援1.2局取勝幫助台電率先晉級冠軍戰。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕109年全國成棒甲組春季聯賽今（4）日進行到最後四強賽，上午賽程由同為敗部的合作金庫出戰富邦公牛，合庫靠著二局上4分大局奠定勝基，以8：4擊敗富邦，繼續在敗部力爭上游，而下午的勝部則是由安永鮮物與台灣電力正面交鋒，兩隊打完正規九局平分秋色，十局上台電靠著林柱高飛犧牲打與黃韋銘適時安打攻下寶貴兩分，李子揚強力後援，一出局後連飆2次三振，幫助台電率先取得晉級冠軍戰門票，而落敗的安永將與合庫爭奪最後前往冠軍戰的機會。

合庫今天推出高耀佐掛帥先發迎戰富邦的先發投手林奕丞，高耀佐繳出6局僅失一分非自責分的好表現，而林奕丞則在2局上就被連續擊出3支安打退場，接手的投手也未能踩住煞車，打完前六局合庫就取得7比1的大幅領先，富邦一直到最後九局下，把握合庫換投機會吹起反攻號角，可惜最後功虧一簣，依然以4：8吞下敗仗，也宣告大學組在春聯賽程全部結束，富邦以第4名作收。

請繼續往下閱讀...

高耀佐6局好投幫助合庫輕取富邦。（棒協提供）

下午的安永日籍投手高塩將樹與台電王宗豪，兩大強投正面對決，結果兩人都與勝負無關，台電在九局上靠著陳偉志安打與李育全高飛犧牲打追平比數，九局下李子揚雖然一度在一、二壘有人時被姜建銘一棒擊出左外野安打，不過陳彥穎與陳偉志完美轉傳硬是將跑者阻殺在本壘前，也宣告比賽進入延長加賽。

延長賽先攻的台電謝榮展犧牲觸擊造成安永野手選擇上壘，形成無人出局滿壘，林柱高飛犧牲打先下一城，黃韋銘安打追加保險分，不過鄭文豪也隨即連飆2次三振將比分凍結在兩分差，不過後攻

的安永十局下雖然成功推進形成一人出局二、三壘有人局面，但是李子揚穩健投球接連三振陳皓禎與代打的涂佳鴻，幫助台電以7：5，以兩分之差力退安永，率先晉級週六的冠軍戰，安永則是需在明日與合庫在敗部加賽爭取再次挑戰台電的機會。

楊振裕繳出猛打賞的好表現。（棒協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法