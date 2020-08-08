中職Live》中信再次留下殘壘 兄弟 0：0 桃猿

第三局

第二局

2局下，張志豪、林書逸吞三振，王勝偉挨觸身球上壘，面對陳家駒時，卡本特發生暴投，讓一壘跑者上二壘，陳家駒獲保送，兄弟2出局攻占一、二壘。吳東融吞三振，3出局。

2局上，林泓育敲中外野方向飛球遭接殺，朱育賢吞三振，梁家榮獲保送，林承飛敲游擊方向滾地球，一壘跑者在二壘前方遭封殺，3出局。

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第一局

1局下，吳東融敲中間方向安打，江坤宇敲左外野飛球遭接殺，詹子賢吞三振，林智勝獲得保送，兄弟攻占一、二壘，許基宏敲三壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

1局上，陽耀勳敲中間方向穿越安打，林智平吞三振，陽耀勳這時盜二壘遭阻殺出局，廖健富敲二壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

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賽前



〔體育中心／綜合報導〕近期吞下4連敗的中信兄弟，今天在洲際棒球場迎戰樂天桃猿，兄弟推出洋投羅傑斯擔綱先發，桃猿則派出左投卡本特掛帥。

卡本特本季出賽15場14場先發，戰績6勝3敗防禦率4.34，本季他和兄弟交手5次，其中有4場為優質先發，對戰成績是3勝1敗、對戰防禦率僅1.93。但卡本特前一次面對兄弟，主投5局失4分。

羅傑斯本季先發7場戰績1勝2敗防禦率5.35，他本季對上桃猿吞下2敗，對戰被打擊率高達0.538。不過，羅傑斯前一次面對富邦悍將繳出7局失2分優質先發。



樂天桃猿先發打線：



1.陽耀勳 RF

2.林智平 3B

3.廖健富 C

4.林泓育 DH

5.朱育賢 LF

6.梁家榮 1B

7.林承飛 SS

8.郭嚴文 2B

9.陳晨威 CF

先發：卡本特



中信兄弟先發打線：



1.吳東融 2B

2.江坤宇 SS

3.詹子賢 LF

4.林智勝 DH

5.許基宏 1B

6.張志豪 CF

7.林書逸 RF

8.王勝偉 3B

9.陳家駒 C

先發投手：羅傑斯

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