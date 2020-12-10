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籃球》「說這麼多幹麻？#是時候了！」PLG職業新賽季主視覺出爐

2020/12/10 19:54

PLG新職籃賽季主視覺出爐。（PLG提供）

〔體育中心／綜合報導〕籌備多時的P.LEAGUE+新職業籃球聯盟，12月19日即將在彰化熱鬧開打，今公佈4隊開季球員名單，以及2020-21元年賽季主視覺：「說這麼多幹麻？#是時候了！」設計概念來自聯盟成立以來就有許多不同聲音，希望讓這些「真實聲音」正反兩端都呈現出來，並不刻意隱惡揚善，也不閃躲避重就輕，因為這是屬於球迷的聯盟。　

新聯盟遊戲的規則也相當靈活，各隊註冊名單最多19人，即16名本土、3名洋將，採流動制，賽前登錄截止前48小時敲定16人、開打當天上午10點登錄12人，其中洋將最多2名、華裔最多1名、外籍生球員最多1名。目前台北富邦勇士14名本土、3名洋將，桃園領航猿12名本土、2名洋將，新竹街口攻城獅14名本土、0洋將，福爾摩沙台新夢想家10名本土、2名洋將；各隊可在明年2月28日前，隨時進行季中登錄，調整陣容以強化戰力。　

PLG新職籃賽季主視覺出爐。（PLG提供）

此外，由於聯盟全英文名稱唸起來較不順口，現也統一定調，官方縮寫版本為「PLG」。

PLG新職籃賽季主視覺出爐。（PLG提供）

PLG新職籃賽季主視覺出爐。（PLG提供）

PLG新職籃賽季主視覺出爐。（PLG提供）

PLG新職籃賽季主視覺出爐。（PLG提供）

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