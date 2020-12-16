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SBL》我們會深切反省！球團委員會召集人沈會承再發聲明

2020/12/16 17:39

SBL球團委員召集人、九太科技董事長沈會承日前身穿防彈衣、鋼盔，代表不怕外界抨擊、酸言酸語，要努力讓SBL經營下去。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕SBL球團委員會日前發布聲明，所屬球員及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽！消息一出引發各界熱議，如今球團委員會召集人沈會承再度發出文字聲明，強調大家的聲音他都聽到了，也會深切反省，希望在良性刺激下，能讓5支球團動起來。　　

沈會承聲明全文：

感謝各位仗義執言，我們會深切反省，SBL的沉痾已久，冰凍三尺非一日之寒，所有的改革，只是希望能夠讓大家不要糾結於過去，應該在現在與未來多努力，讓外界看到我們球團知恥近乎勇，全部都動起來，置之死地而後生！

打鐵還需自身硬，面對新的衝擊，反而刺激了這些老球隊，所有發生的事情都是必須去面對，懂得自我反省力求進步才是正確的方向，不需去漫駡與對抗，一切向前看，這也是球迷想看到的。再次的感謝。沈會承敬上

九太科技董事長沈會承先前特別穿著防彈衣、戴鋼盔露臉，並表示：「不怕被網民罵翻。」當時他也強調，SBL球團都以非營利為目標，過去行銷、轉播和宣傳雖有不足之處，但今年已經積極「動起來」，希望球迷能多支持。

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